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Dünya

Terörist elebaşı Şahin, ABD ve Fransa'dan yardım dilendi: Türkiye'ye karşı koymamız zor olacak

Terör örgütü YPG elebaşı Ferhat Şahin Fransız Le Point gazetesine verdiği röportajda ABD ve Fransa'ya yardım çağrısı yaptı. Türkiye'nin Suriye operasyonundan korkan terörist Şahin, 'Karşı koymamız zor olacak bir kara operasyonu bekliyorum.' dedi.

16 Ocak 2023 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Terörist elebaşı Şahin, ABD ve Fransa'dan yardım dilendi: Türkiye'ye karşı koymamız zor olacak
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İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü YPG/PKK lideri Ferhat Şahin, Fransız Le Point gazetesi yazarı Perrier'in sorularını yanıtladı. Fransız gazetesine verdiği röportajda terörist Şahin, ABD ve Fransa'ya açık destek çağrısında bulundu.

"KARŞI KOYMAMIZ ZOR OLACAK BİR KARA OPERASYONU BEKLİYORUM"

Türkiye'nin Suriye operasyonundan korkan terörist Şahin, "Halihazırda hava bombardımanlarını ve top atışlarını artırıyorlar. Karşı koymamız zor olacak bir kara operasyonu bekliyorum." cevabını verdi.

Gazeteci Perrier'in yönelttiği "Ana hedef Kobani mi?" sorusuna terörist Şahin, "İlk hedefin Kobani olacağını düşünüyorum. Şehir bizim için güçlü bir semboldür. Aynı zamanda uluslararası koalisyonla ittifakımızın da simgesidir. Türkiye, 2017'den beri Kobani'nin batısı ve doğusundaki bölgelerinde operasyon düzenliyor. Türkiye'nin Şubat ayında taarruza geçmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin yürüttüğü terör operasyonlarına karşı açık çağrıda bulunan terörist Şahin, "Türklerin şimdi Rusya ve Esad ile anlaşmak istemesi rahatsız edici." ifadelerini kullandı.

'ABD İLE MÜKEMMEL İŞBİRLİĞİMİZ VAR'

ABD ile ilişkilerine yönelik Şahin, "ABD'nin Kobani yakınlarına geri dönmesini istiyoruz ama şu ana kadar böyle bir karar çıkmadı. ABD ile mükemmel bir işbirliğimiz var." dedi.

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