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Dünya

Terörist vekilden hükümete yeni tehdit!

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi olarak bilinen bağımsız vekil Amineh Kakabaveh, hükümeti bir kez daha tehdit etti. Terörist Kakabaveh parlamentoda yapılacak ek bütçe görüşmelerinde, kendisinin Türkiye karşıtı taleplerinin karşılanmaması durumunda aleyhte oy kullanacağını söyledi.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
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İsveç resmi haber ajansı TT'ye açıklama yapan Kakabaveh, talepleri karşılanmadığı sürece hükûmetin ek bütçe görüşmelerine destek vermeyeceğini söyledi.

NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü müzakerelere atıfta bulunan Kakabaveh, hükûmetin kendisine Türkiye'ye silah ihracatı yapmayacağı sözünü vermesini isteyerek yeni bir tehditte bulundu.

- Meclisi işlemez hale getirdi

Kakabaveh bugün de hükûmet ve muhalefet partilerin ayrı ayrı önerdiği ek bütçe tasarılarına destek vermeyerek meclisi işlemez hale getirdi.

Her iki tasarının da kabul edilmemesi üzerine İsveç hükûmetinin hazırlayacağı yeni tasarı için cuma günü tekrar mecliste oylama yapılacak.

Bütçenin onay alması için 175 oya ihtiyaç var. Hükûmet ve bütçeyi destekleyen partilerin toplam oyu 174'de kalıyor. Kakabaveh'in oyu bu noktada kritik önem kazanırken bağımsız milletvekili bu durumu hükûmete şantaj yapmak için kullanıyor.

- Johansson hakkındaki gensoru

İsveç meclisinde sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

Johansson, 7 Haziran'da yapılan oturumda son dakika Kakabaveh'in oyuyla görevinde kalmayı başarabilmişti.

Kakabaveh, oylamadan önce 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirmiş, en son hükûmete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

İsveç basını da Kakabaveh'in YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek Johansson'un yanında yer aldığını iddia etti.

Johansson'un görevde kalmasının ardından Kakabaveh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal Demokrat Partisi'nden, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG-YPJ'ye destek ve yardım gönderilmesi konusunda bazı garantiler aldığını" söylemişti.

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