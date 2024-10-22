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Dünya

Teröristbaşı Fetullah Gülen öldü! ABD'den ilk açıklama

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili ABD'li yetkililer yorum yapmaktan kaçındı.

AA22 Ekim 2024 Salı 07:39 - Güncelleme:
Teröristbaşı Fetullah Gülen öldü! ABD'den ilk açıklama
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e, günlük basın toplantısında Gülen'in ölümü soruldu.

Patel, "Haberleri gördüm ancak sunabileceğim hiçbir şey yok. ABD'de yaşayan özel şahısları ilgilendiren konularda yorum yapmam." diyerek soruyu geçiştirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, FETÖ elebaşının ölümü konusunda Washington ile Ankara arasında bir iletişim olup olmadığı yönündeki soruya "Şu anda bir şey yok." diyerek yanıt verdi.

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