Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, ABD merkezli medya kuruluşu FOX News'e yaşadıkları korku ve paniği anlattı. Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği harekatlardan rahatsız olan teröristbaşı Mazlum Abdi, zor durumda olduklarını belirterek ABD'ye yalvardı.

"GÜNDE 80 TÜRK SİHA'SI BİZİ VURUYOR" PANİĞİ

FOW News'e verdiği röportajda "Hala Türk ordusu ve Suriye'deki muhalefet tarafından sürekli baskı altındayız," diyen teröristbaşı, "Günde Türk ordusundan seksen drone (SİHA) bizi vuruyor. Yoğun topçu mermileri var. Bu durum mücadele operasyonumuzu felç etti." sözleriyle yaşadığı paniği gözler önüne serdi.

Esed'in kaçmasının ardından Türk ordusunun harekatları artırdığını söyleyen teröristbaşı Abdi, YPG'li teröristlerin kaçmak zorunda kalacağını belirtti. Teröristbaşı ayrıca Suriye'nin doğusundaki ABD askerlerinin geri çekilebileceğini söyleyerek yaşadığı paniği dile getirdi.

TERÖRE DESTEKLERİNİ BİR KEZ DAHA İTİRAF ETTİLER

ABD basını haberinde, Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin Perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısındaki, söylediği "Bunun olmasını istemiyoruz. Bu yüzden, DEAŞ karşıtı misyonlara odaklanmaya devam etmek için SDG ortaklarımızla çok yakın temas halindeyiz. Ve aynı derecede önemli olarak Türk mevkidaşlarımızla da temas halindeyiz." açıklamasını hatırlattı.

Ayrıca haberde, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Suriye'ye istikrarın nasıl getirilebileceği konusunu görüşmek üzere Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile bir araya geldiği aktarıldı.

ABD'nin Suriye'den askerlerini hemen çekmesinden endişe ve korku duyduğunu belirten terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, ""Rusların ülkede daha fazla nüfuzları olmadığını gördük, İranlılar için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla eğer şimdi ABD birlikleri Suriye'den çekilirse bu bir boşluk oluşturacaktır." dedi.

"ABD BİZE YARDIM ETMİYOR" DEMİŞTİ

'Terör koridoru'nun çökmesiyle büyük korku yaşayan YPG elebaşı terörist Mazlum Abdi, ABD'nin kendilerine yardım etmediğinden şikayeti olmuştu.

ABD'nin kurduğu 'terör koridoru'nun çökmesi PKK/YPG'yi panikletti. YPG elebaşı Mazlum Abdi, New York Times gazetesine konuştu; ABD'nin kendilerine yardım etmediğinden şikayet etti. Terörist Abdi, "Birlikte DEAŞ'tan kurtardığımız bölgeleri korumaya yönelik bir Amerikan kararı yok" dedi ve son çatışmalara hiçbir ABD askerinin katılmadığına dikkat çekti.

TERÖRİSTLERDEN BAYRAK HAMLESİ!

Sözde Kuzey ve Doğu Suriye (Rojava) Özerk Yönetimi, tüm kurumlarda yeni Suriye bayrağının kullanılacağını duyurdu. Esed rejiminin yıkılmasıyla değişen 3 yıldızlı Suriye bayrağını daha önce Suriye Milli Ordusu kullanıyordu.

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