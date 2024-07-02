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Dünya

Teröristler, 20'ye yakın ENKS üyesi ve destekçisini kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde, muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) 20'ye yakın üyesi kaçırıldı.

AA2 Temmuz 2024 Salı 14:44 - Güncelleme:
Teröristler, 20'ye yakın ENKS üyesi ve destekçisini kaçırdı
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre dün, PKK/YPG'li teröristlerin ihlallerine karşı protesto düzenlemek isteyen 20'ye yakın ENKS üyesi ve destekçisi kaçırıldı.

Protestonun yapıldığı yere gelen teröristler, ENKS'den Süleyman Oso, Muhammed İsmail, Abdüssamed Birro, Faysal Yusuf, Nimet Davut ve Taher Hassaf'ı darbederek kaçırdı.

ENKS üyelerinin nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

- ENKS'DEN KINAMA

Muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'den yapılan yazılı açıklamada, barışçıl eylemcilerle "barbar ve vahşice" saldırılması şiddetli şeklide kınandı.

ABD'nin, ENSK'ye karşı işlenen suçu kınamaya çağrıldığı açıklamada, saldırıdan PKK'nın Suriye kolu SDG ve PYD sorumlu tutuldu.

  • PKK/YPG
  • Kamışlı
  • ENKS

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