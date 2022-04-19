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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç'te 30 genci alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç ilçesinde 30 genci, 'zorunlu askerlik' adı altında silahlı kadrosuna katacak.

AA19 Nisan 2022 Salı 13:08 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 13:09
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AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, varlık gösterdiği Münbiç ilçesinde son bir haftada "zorunlu askerlik" adı altında 30 genci alıkoydu.

ABD destekli YPG/PKK, Deyrizor, Rakka ve Haseke illerinde işgalinde tuttuğu bölgelerde de gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katmaya devam ediyor.

Terör örgütü, bu amaçla alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için genellikle terör kamplarına götürüyor.

- ÖRGÜTÜN BU UYGULAMASI HALK AYAKLANMASINA NEDEN OLMUŞTU

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'te, terör örgütü YPG/PKK ile bölge halkı arasında 31 Mayıs 2021 tarihinde aynı uygulama nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

Terör örgütün ilçede "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulaması için başlayan protestolarda 8 sivil ölmüş, 27 sivil yaralanmıştı.

Söz konusu gösterilerin ilçe geneline kısa sürede yayılmasının ardından YPG/PKK, Münbiç halkının sözde zorunlu askerlik uygulamasının durdurulması ve alıkonulanların serbest bırakılması taleplerini kabul etmiş ve bunun üzerine halk, eylemlerini durdurmuştu.

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