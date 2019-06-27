Teröristler tarım arazilerini yakıp, halay çekti
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal altında tuttuğu Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de, tarım arazileri yanarken teröristler halay çekti.
YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de alev alan tarım arazilerinin yanında halay çekerken görüntülendi.
Yerel medyda yer alan görüntülerde, terör örgütü militanları alev almış tarım arazilerine müdahale etmek yerine, halay çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde de YPG/PKK'lı teröristler, işgal altında tuttukları Rakka'nın kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinin Ayn el-Arus köyü yakınlarında tarım arazilerini yakarken görüntülenmişti.
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