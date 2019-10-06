18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Teröristlere yine siper oldular! ABD'den Tel Abyad'da devriye

ABD, Fırat'ın doğusunda bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Abyad ilçesinde devriye gezdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka ilinin Tel Abyad ilçesinde devriye görevi gerçekleştirdi.
 
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'nın Tel Abyad ilçesinde ABD bayraklı personel taşıyıcı 7 zırhlı araçtan oluşan konvoyun devriye gezdiği öğrenildi.
 
Gece geç saatlerde terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı işgal altında tuttuğu Fırat'ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine yerleştirmişti.
 
Diğer yandan YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla içinde keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etmişti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürmüştü.
 
ABD'NİN SURİYE'DE 18 ÜSSÜ BULUNUYOR
 
Terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarında personeli bulunuyor.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl Suriye'deki askerlerini çekmek istediğini açıklamasına rağmen Washington ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor.

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Büyükelçiliği'nden büyük rezalet! İkinci açıklama geldi

ABD Büyükelçiliği'nden büyük rezalet! İkinci açıklama geldi

2,5 yaşındaki bebek feci şekilde ölmüştü: Ağabeyden kan donduran sözler

2,5 yaşındaki bebek feci şekilde ölmüştü: Ağabeyden kan donduran sözler

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

'Yiyorsa gelin alın' demişti! PÖH gözaltına aldı

'Yiyorsa gelin alın' demişti! PÖH gözaltına aldı

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında
 

POPÜLER HABERLER

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA