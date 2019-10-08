Teröristleri korku sardı! ABD desteği çekince yüzlerini Esed'e döndüler
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon öncesi kokru ve paniğe kapılan teröristler, Esed rejimiyle ortaklık planlıyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile savaşmak için Esed rejimi ile ortaklık kurmayı düşündüklerini açıkladı.
- star.com.tr
Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatacağı Barış Pınarı harekatındaki kararlılığıyla, ABD'nin bölgedeki askerleri çekilmeye başladı.
'ABD bizi sırtımızdan bıçakladı' açıklaması yapana teröristler, yeni bir müttefiklik arayışına girdiler.
Operasyon öncesi kokru ve paniğe kapılan teröristler, Esed rejimiyle ortaklık planladıklarını açıkladı. Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile savaşmak için Esed rejimi ile ortaklık kurmayı düşündüklerini açıkladı.
SDG'nin haber kaynaklarına göre Abdi, rejimle ortaklığın masadaki seçeneklerden biri olduğunu söyleyerek, Amerikalıların askerlerini bölgeden çekme kararı alan Başkan Donald Trump'a baskı yapmasını istedi.
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