Teröristleri korku sardı! ABD desteği çekince yüzlerini Esed'e döndüler

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatacağı Barış Pınarı harekatındaki kararlılığıyla, ABD'nin bölgedeki askerleri çekilmeye başladı.

'ABD bizi sırtımızdan bıçakladı' açıklaması yapana teröristler, yeni bir müttefiklik arayışına girdiler.

Operasyon öncesi kokru ve paniğe kapılan teröristler, Esed rejimiyle ortaklık planladıklarını açıkladı. Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile savaşmak için Esed rejimi ile ortaklık kurmayı düşündüklerini açıkladı.

SDG'nin haber kaynaklarına göre Abdi, rejimle ortaklığın masadaki seçeneklerden biri olduğunu söyleyerek, Amerikalıların askerlerini bölgeden çekme kararı alan Başkan Donald Trump'a baskı yapmasını istedi.

YİNE DEAŞ BAHANESİ

Terör örgütü DEAŞ bahanesiyle bölgeyi işgal ederek ABD'den binlerce tır askeri yardım alan teröristler, Batı kamuoyunu ikna için sürekli DEAŞ'la mücadeleyi ön plana çıkardı.

Terörist Abdi de DEAŞ'lı mahkumları gözeten YPG/PKK'lıların yerlerinden ayrıldığını belirterek, yine Batı kamuoyunundan aynı bahaneyle destek almaya çalışıyor.

Örgütün sözcülerinden Mustafa Bali de IKBY televizyon kanalı Rudaw'a Türkiye'ye karşı bütün tekliflere olumlu yaklaşacaklarını söyledi.