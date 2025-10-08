İstanbul'da düzenlenen "Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi Konusunda Küresel Parlamento Konferansı"na katılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT PA) üyeleri, Türkiye'nin terörle mücadele ve barışın korunmasındaki rolüne vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Katar Şura Meclisi ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi (PAM) işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen "Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi Konusunda Küresel Parlamento Konferansı", dünyanın farklı bölgelerinden milletvekillerini bir araya getirdi.

AGİT PA Siyasi İşler ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Jevrosima Pejovic ve AGİT PA Terörle Mücadele Geçici Komitesi Başkan Yardımcısı Emanuele Loperfido, konferans kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Konferansın küresel güvenlik açısından kritik bir dönemde yapıldığına dikkati çeken Pejovic, "Küresel çapta tehlikeli bir dönemde, parlamenterler olarak yapabileceğimiz en önemli görev, bir araya gelip en büyük sorun hakkında tartışmak ve çözümler bulmaya çalışmaktır." dedi.

Türkiye'nin konferansa ev sahipliği yapmasının sembolik önemine ilişkin Pejovic, "Türkiye, özellikle İstanbul dünyanın ticari buluşma noktası olduğundan, hepimizin bir araya gelip, birlikte çalışıp terör saldırılarını önlemede en iyi çözümü bulabileceğimiz, mükemmel bir yer." değerlendirmesini yaptı.

Karadağlı parlamenter, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrara katkısına özellikle dikkati çekerek "Türkiye, en büyük stratejik ortaklarımızdan biri. Aramızda çok sıkı bir ilişki var ve elbette Türkiye, çözüm bulmada ve barışı desteklemede son derece kararlı." diye konuştu.

Pejovic, parlamenterlerin barışın inşasında aktif rol üstlenmeleri gerektiğini belirterek "Hepimiz rollerimizle ve çalışmalarımızla barışı inşa etmeye ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmeye katkıda bulunmalıyız. Sonuçta çocuklarımıza, torunlarımıza ve gelecek nesillere bırakacağımız şey, budur." ifadelerini kullandı.

- "TERÖRLE MÜCADELE EDEN ÜLKELERİN AŞIRICILIĞA KARŞI SIFIR TOLERANSI GÜZEL BİR ÖRNEK"

AGİT PA Terörle Mücadele Geçici Komitesi Başkan Yardımcısı Loperfido ise toplantının uluslararası dayanışma açısından önemine işaret ederek radikalleşmenin erken aşamada önlenmesi gerektiğini kaydetti.

"Şiddet içeren söylemlere ve radikal tutumlara karşı okullarda çalışmamız gerekiyor." diyen İtalyan parlamenter, eğitim kurumlarının şiddet yanlısı ideolojilerle mücadelede kilit rol oynadığını söyledi.

Loperfido, uluslararası dayanışmanın önemine dikkati çekerek "Katar Şurası'na ve Türkiye'ye bu toplantıyı düzenledikleri için teşekkür ediyoruz. Çünkü radikalizmle mücadelede iyi bir hukuk inşa edebilmemiz için işbirliği ve diyalog şart." dedi.

Siyasetin, çatışmaları çözmenin tek yolu olduğunu ve bu konuda parlamentolara çok iş düştüğünü belirten Loperfido, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele eden ülkelerin aşırıcılığa karşı sıfır tolerans göstermeleri de bizim için güzel bir örnektir. Çünkü uluslararası çatışmaya yol açabilecek sorunlardan kaçınmanın tek yolu budur. Bu nedenle terörizm ve radikalizmle mücadele etmek için Türkiye'nin neler yaptığını görmeli ve birlikte çalışmalıyız."

Türkiye'nin kültürel çeşitliliğe dayalı diyalog geleneğinin önemine dikkati çeken Loperfido, "Türkiye, Avrupa ve Asya arasında yer alıyor. Dolayısıyla farklı zihniyetler, farklı kültürler de var. Ve farklı kültürlerle diyaloğa alışkın bir ülke. Türkiye, diyaloğun tek yolunun birbirimize saygı duymak olduğunu biliyor." diye konuştu.