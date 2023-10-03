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Dünya

Terörün beli kırıldı: Fransız basınından dikkat çeken Türkiye analizi

Fransız L'observatoir gazetesi, terör örgütü PKK ile ilgili çarpıcı analize imza attı. Söz konusu analizde, terör örgütü PKK/YPG'nin, Türkiye topraklarında eylem kapasitesinin bitme noktasına geldiği ve örgütün Suriye'nin kuzeyine odaklandığı belirtildi. Terörle mücadelede hava ateş gücüne, özellikle de silahlı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına giderek daha fazla yer verildiğine vurgu yapıldı.

3 Ekim 2023 Salı 21:53 - Güncelleme:
Terörün beli kırıldı: Fransız basınından dikkat çeken Türkiye analizi
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Ankara'daki hain bombalı saldırı girişimi sonrası Türkiye'nin terörle mücadelesi tekrar gündeme geldi.

Gelişmeleri yakından takip eden Fransız medyası da, önemli bir analize yer verdi.

L'observatoire gazetesi, "Terör Örgütü Artık Türkiye Topraklarında Aynı Eylem Kapasitesine Sahip Değil ve Şimdi Suriye'nin Kuzeyine Odaklanıyor" başlıklı bir makale yayımladı.

PKK, TÜRKİYE'DE GÜCÜNÜ KAYBETTİ

Analizde, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'de çok zayıf durumda olduğu, hala destekçileri olsa da silah depolarının ve örgüt mensuplarının çoğu yok edildiği ya da komşu ülkelere taşındığı için örgütün artık bölgesel kontrolünün olmadığı vurgulandı.

Türkiye'nin terör örgütleriyle etkin mücadelesinin incelendiği analizde; son dört yıldır terör örgütü PKK/YPG ile mücadelede hava ateş gücüne, özellikle de silahlı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına giderek daha fazla yer verildiğine dikkat çekildi.

"PKK /YPG FAALİYETLERİNİ SURİYE'NİN KUZEYİNDE YOĞUNLAŞTIRDI"

Türk istihbarat servislerinin terör örgütünün izini sürme konusunda büyük adımlar attığını belirtti.

Analizde, terör örgütü PKK /YPG'nin faaliyetlerini Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaştırdığına işaret edildi.

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