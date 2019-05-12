Tesla CEO'su Elon Musk ''pedofili'' iftirasından yargılanacak ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth hakkında sosyal medyadan yaptığı 'pedofili' suçlamasıyla yargılanacak.