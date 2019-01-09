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Ölümlü kazaya arızalı akünün neden olduğu iddiasıyla Tesla'ya dava açıldı

2014 model bir Tesla otomobilin 18 yaşındaki bir sürücünün ölümüyle sonuçlanan kazaya arızalı bir bataryanın sebep olduğu iddia edilerek, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya dava açıldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD'nin Şikago eyaletinde bulunan bir hukuk firması salı günü yaptığı açıklamada, 2014 model S sedan bir Tesla otomobilin 18 yaşındaki bir sürücünün ölümüyle sonuçlanan kazaya arızalı bir batarya paketinin sebep olduğu iddia edilerek, elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc'e (TSLA.O) dava açıldığını söyledi.
 
Hukuk firması yetkilisi Edgar Monserratt Martinez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kazadan iki ay önce, kazada yaşamını yitiren Barrett Riley'in ailesi, aracın 85 milin üzerine çıkmasını önlemek için Tesla servis merkezinde bir sınırlayıcı taktırıyor, ancak Riley ebeveynlerinin bilgisi olmadan başka bir Tesla servisinde sınırlayıcıyı kaldırtıyor." dedi.
 
Davada batarya sorununun yanı sıra Tesla'nın sınırlandırıcının kaldırılmasında ihmalkâr davrandığı iddia edilirken, Riley'in aracı kazadan hemen önce 116 mil hızla sürdüğünü de dosyaya eklendi.
 
Davada ayrıca, Tesla'nın müşterilerini araçların akülerinin tehlikeli durumu konusunda (bir kaza esnasında patlama gibi) uyarmakta başarısız olduğu iddia ediliyor.

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