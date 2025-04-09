F-35A alımı, Singapur'un 2025 mali yılı savunma bütçesinin %12,4 oranında artırılarak 23,4 milyar Singapur dolarına (yaklaşık 17,4 milyar ABD doları) çıkarılmasının bir parçası olarak geldi. Bakan Eng Hen, bu yılki artışın önemli olmasına rağmen, gelecekteki bütçe büyümesinin harcamaları GSYİH'nın %3'ü içinde tutmak için azalacağını belirtti.

Bütçe ayrıca iki ek Invincible sınıfı denizaltı, yeni Titan 8×8 piyade savaş araçları, mevcut M142 HIMARS roketatarlarının yükseltilmesi, geliştirilmiş karşı-İHA yetenekleri ve yeni bir Çok Rollü Muharebe Gemisi dahil olmak üzere birden fazla önemli satın almayı destekliyor. Bu arada, yeni siber ve dijital dönüşüm komutları oluşturuldu ve Safti Şehri ve Murai Kentsel Muharebe Devresi gibi gerçekçi eğitim ortamları bu yıl faaliyete geçecek. Bakan, keskin artışa rağmen savunma harcamalarının GSYİH'nın %3'lük ulusal sınırı içinde kalacağını vurguladı.

F-35 İLGİSİ 2003'E DAYANIYOR

Yabancı basında yer alan habere göre, Singapur'un F-35'e olan ilgisi, Ortak Saldırı Uçağı (JSF) programının Sistem Tasarım ve Geliştirme aşamasına Güvenlik İşbirliği Katılımcısı olarak katıldığı 2003 yılına dayanmaktadır. Çeşitli noktalarda, Singapur'un 100'e kadar uçak satın alabileceği tahmin edilmişti, özellikle kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL) kabiliyetleri nedeniyle F-35B varyantına ilgi gösteriliyordu. Bu özellikler, daha kısa pistlerdeki operasyonlar ve Endurance sınıfı iniş platformlarıyla potansiyel entegrasyon için avantajlı olarak değerlendirildi. 2013 yılında Singapur "özel bir acelesi olmadığını" belirtti ve bunun yerine F-16 filosunu yükseltmeye öncelik verdi. 2016 yılına gelindiğinde, F-35 satın alma planları resmen askıya alındı.

Bu durum, Ocak 2019'da Savunma Bakanı Ng Eng Hen'in RSAF'ın F-16C/D'lerinin "2030'dan kısa bir süre sonra" emekliye ayrılacağını ve F-35'in Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve Savunma Bilimi ve Teknoloji Ajansı tarafından yapılan bir iç değerlendirmenin ardından 'muhtemel yedek' olarak seçildiğini açıklamasıyla değişti. Mart 2019'da Singapur, 8 adet daha opsiyonuyla 4 adet F-35B tedarik edeceğini duyurdu ve ABD bunu Ocak 2020'de 2,75 milyar dolar tutarındaki Yabancı Askeri Satış'ta (FMS) ilgili ekipman ve destek hizmetleriyle birlikte onayladı. Paket, 13 adede kadar Pratt & Whitney F135 motoru, elektronik harp sistemleri, C4I altyapısı, lojistik destek ve eğitim sistemlerini içeriyordu. Şubat 2024'te Singapurlu Bakan, Parlamento'ya Singapur'un 8 adet F-35A satın alacağını açıkladı ve bu plan Mart 2025 bütçe konuşmasında kamuoyunda yeniden teyit edildi; böylece planlanan toplam F-35 filosu 20 uçağa ulaşmış oldu.

F-16'LARIN YERİNİ ALACAK

RSAF'ın yeni nesil savaş uçağı proje ofisinin başkanı Yarbay Zhang Jianwei'ye göre, F-35A edinimi, Singapur'un F-16'larını değiştirme ve hem F-35A hem de F-35B varyantlarından oluşan gelecekteki bir filoyu inşa etme konusundaki uzun vadeli bir planın parçasıdır. RSAF, son birkaç yıldır ABD eğitmenleriyle simülasyon eğitimi ve Tatbikat Pitch Black gibi çok uluslu tatbikatlar da dahil olmak üzere en az 10 F-35 odaklı eğitim fırsatına ve profesyonel değişime katılmıştır. Lockheed Martin'in üretim tesisine ziyaretler ve ABD Hava Kuvvetleri personeliyle simülatör seansları da değerlendirme sürecinin bir parçası olmuştur.

F-35B, Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi diğer Hint-Pasifik ülkeleri tarafından tedarik edildi ve ortak operasyonlarda ve çok uluslu tatbikatlarda değerlendirildi. Singapur bağlamında, STOVL yeteneği arazi kısıtlamalarına yararlı bir uyarlama olarak kabul edilir ve F-35A'nın genişletilmiş menzili ve yük performansının tamamlayıcısı olarak görülür. Her iki uçağın da on yılın sonunda RSAF içinde tam operasyonel hizmete girmesi ve 2030'ların ortalarından itibaren mevcut F-16 filosunun yerini alması bekleniyor