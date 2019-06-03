Teslimatın yıl sonu başlaması bekleniyor

Endonezya, 2018 yılı sonunda Rusya'dan 11 adet Su-35 savaş uçağı alacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak daha önce açıklama yapan Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu, "Cakarta yönetimi, ABD’nin yaptırım tehditleri dolayısıyla Su-35 kontratını iptal etmeyecektir." demişti.

Asya ülkesi Endonezya, Rus yapımı Su-35 savaş uçaklarına ilişkin teslimatın yıl sonuna kadar başlamasını bekliyor.

TASS ajansına açıklama yapan Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu, “Problemin bu yıl çözüleceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Üç farklı bakanlığın sürece dahil olduğunu ve bu nedenle birtakım zorlukların yaşandığını aktaran Ryacudu, “Bütün kontratları Savunma Bakanlığı imzaladı. Çeşitli türlerde ödemeler yapılacağı için onay süreçlerinde ise Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı devreye girdi.” sözlerini kullandı.

2018 yılının sonlarında Endonezya’nın Rusya’dan 11 adet Su-35 savaş uçağı satın alacağının açıklanmasının ardından, Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu, “Cakarta yönetimi, ABD’nin yaptırım tehditleri dolayısıyla Su-35 kontratını iptal etmeyecektir.” demişti.

Rus yapımı Su-35 savaş uçakları için kontrat imzalayan Endonezya, bu uçakların satın alımı noktasında Çin’in ardından ikinci ülke olmuştu.