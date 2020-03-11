İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1459
  • EURO
    6,9757
  • ALTIN
    326.845
  • BIST100
    101063
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan koronavirüs açıklaması: Test yaptırmak için hiçbir neden hissetmiyorum
Dünya

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Test yaptırmak için hiçbir neden hissetmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini iyi hissettiğini belirterek, 'Korona virüsü için test yaptırmadım. Beyaz Saray doktoru test yaptırmak için hiçbir neden görmediğini söyledi' dedi.

11 Mart 2020 Çarşamba 08:01 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 08:01
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine korona virüsü bulaşıp bulaşmadığına dair herhangi bir endişesinin olmadığını belirtti. Trump, "Bunun çok önemli bir durum olduğunu sanmıyorum. Olduğuna inansaydım yaptırırdım. Test yaptırmak için hiçbir neden hissetmiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray doktoruna muayene olduğunu ifade eden Trump, "Müthiş bir adam, çok yetenekli. Test yaptırmak için hiçbir neden görmediğini söyledi. Hiçbir belirti yok, hiçbir şey yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Washington'daki Muhafazakar Politik Eylem Konferansı'nda (CPAC) korona virüsü testinin pozitif sonuç verdiği belirtilen bir kişiyle temas kurduktan sonra karantinaya alınan en az 3 kişiyle yakın zamanda temas kurduğu biliniyor. Ayrıca birkaç gün önce Trump'ın el sıkıştığı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Doug Collins de korona virüsü nedeniyle karantina altında bulunuyor.

Down sendromlu Petek bedensel engelli annesinin eli ayağı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama
İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

Şafak vakti düğmeye basıldı
Şafak vakti düğmeye basıldı

Şafak vakti düğmeye basıldı

İstanbul'da bir kişi evinde ölü bulundu
İstanbul'da bir kişi evinde ölü bulundu

İstanbul'da bir kişi evinde ölü bulundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.