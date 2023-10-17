İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9006
  • EURO
    29,5275
  • ALTIN
    1727.3
  • BIST100
    8018.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tevfik er-Rabia: Türk vatandaşlarına büyük kolaylık sağlayacak
Dünya

Tevfik er-Rabia: Türk vatandaşlarına büyük kolaylık sağlayacak

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Türk vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulaması hakkında, '(Türk vatandaşlarının) Suudi Arabistan'a ve kutsal topraklara ziyaretleriyle ilgili büyük kolaylık olmasını düşünüyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

AA17 Ekim 2023 Salı 14:39 - Güncelleme:
Tevfik er-Rabia: Türk vatandaşlarına büyük kolaylık sağlayacak
ABONE OL

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Türk vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulaması ve iki ülke arasında artan uçuşlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Er-Rabia, Diyanet İşleri Başkanlığında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Daveti için Erbaş'a teşekkür eden er-Rabia, Türkiye'de kendisine yönelik güzel karşılamadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Er-Rabia, ülkesinin Mekke ve Medine'ye gelen Türklere daha iyi hizmet sağlamak için hem özel sektör hem de kamu sektöründeki Türk yetkililerle çalışmalar yaptığını kaydederek Türkiye'nin, elektronik vize uygulamasına dahil edildiğini de dile getirdi.

Bu vizenin Türk vatandaşlarına büyük kolaylık olacağına dikkati çeken er-Rabia, "(Türk vatandaşlarının) Suudi Arabistan'a ve kutsal topraklara ziyaretleriyle ilgili büyük kolaylık olmasını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A UÇUŞ SAYISI VE DESTİNASYONDA ARTIŞ

Er-Rabia, Suudi Arabistan'ın hava yolu şirketlerinin bu hafta seferlerinin kapasitesini artıracağını belirterek ayrıca bugünden itibaren Ankara'dan Medine'ye seferlerin başlayacağını bildirdi.

Gaziantep'ten Medine'ye direkt seferlerin de başlayacağını kaydeden er-Rabia, "Suudi hava yollarının" umre mevsiminde Cidde ve Medine'ye ilave 100 sefer başlatacağını, Flynas Hava Yolları'nın ise Ankara'dan Cidde'ye direkt sefer uygulayacağını açıkladı.

  • suudi elektronik vize
  • türk vatandaşları
  • kutsal topraklar ziyareti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.