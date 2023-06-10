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Dünya

Tokyo'da havalimanında iki yolcu uçağı temas etti, pist kapatıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanında iki yolcu uçağının birbiriyle temas etmesi sonrası pist kullanıma kapatıldı.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 08:16 - Güncelleme:
Tokyo'da havalimanında iki yolcu uçağı temas etti, pist kapatıldı
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Japonya Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) Haneda Havalimanı'nda, Thai Airways ve Eva Airways uçaklarının temas ettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre iki firmaya ait yolcu uçakları, rule yolu güzergahında tekerlekleri üzerinde hareket halindeyken yerel saatle 11 sularında birbirine dokundu.

Thai Airways uçağında 264 yolcu, Eva Airways uçağında ise 207 yolcunun bulunduğu ve söz konusu olayda yaralanma olmadığı aktarıldı.

Devlet Televizyonu NHK'nın haber görüntüsünde, Thai Airways uçağının kanadının bir kısmının, temas noktası yakınlarında yere düştüğü bildirildi.

Eva Airways uçağındaki bir yolcu, yerel basına açıklamasında, "kalkış öncesi çarpışma etkisini hissettiğini ve Thai Airways uçağının kanadının kenarından kırıldığını" söyledi.

Sivil Havacılık Bürosu, iki yolcu uçağının, operasyonlarının durdurulduğunu ve olası hasar tespiti için "3 bin metre uzunluğundaki A Pistinin kapatıldığını" duyurdu.

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) ile Japan Airlines (JAL) firmaları, planlanan bazı seferlerin aksayabileceğini açıkladı.

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