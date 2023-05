The Economist'in algı operasyonuna kendi içlerinden tepki: Duyulan en aptalca şey

Seçime artık sayılı saatler kalmışken, Batı medyasının AK Parti ve Başkan Erdoğan düşmanlığı had safhaya ulaşmış durumda. Bu algı operasyonunun başını çeken İngiliz gazetesi The Economist'in kirli oyununu ise yine İngiliz menşeili başka bir gazete ortaya çıkardı. Gazete, Batı'nın Erdoğan düşmanlığının nedenini açıklarken The Economist'in 'diktatör' söylemlerine "Duyulan en aptalca şey" yorumunda bulundu.

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine giderken tüm dünya da gözünü kritik bir tarih olan 14 Mayıs'a kilitledi. Uluslararası ajanslar manşetlerinde seçime yönelik analizlere sıklıkla yer veriyor.

Seçim sürecine girildiğinden beri özellikle dış basında Türkiye ve AK Parti hükümetini karalayıcı skandal propagandaların ardı arkası kesilmek bilmedi. Alman basın mecralarına ve Fransız dergilere kadar pek çok ajans algı operasyonu uğruna bir karalama kampanyası başlattı.

Bu karalama kampanyasıyla ilgili ise İngiliz menşeili Middle East Eye (MEE), "Türkiye seçimleri: Avrupa neden Erdoğan'ın kaybetmesini istiyor?" başlıklı bir analize yer verdi.

The Economist'i mercek altına alan MEE, "The Economist, son baskısında Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapılacak en önemli seçim olarak gösterdi ve sonucun yalnızca Türkiye'nin değil, demokrasinin de geleceği için önemli olduğunu ifade etti" dedi.

The Economist'in başka sözlerine de yer veren gazete, "'En önemlisi Macaristan'dan Hindistan'a diktatörlüğün yükselişte olduğu bir dönemde Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi diktatörlerin yenilebileceğini gösterir' sözleri söylenecek en aptalca şey" dedi.

Sabah'ın haberine göre, Gazete, "The Economist'in gözünden kaçmış olabilir ama, Türkiye, diktatörlüğün norm olduğu bir bölgenin aksine hala özgür seçimlerin yapılabileceği bir ülke" diyerek yapılan algıyı çürüttü.

Türkiye'deki seçim sisteminin oldukça sağlam olduğunu ifade eden MEE, "Seçim sandıklarında tüm partiler hazır. Sayım, kutuların taşınması ve son sayımın her aşamasında bulunulacak" dedi.

Analizde "The Economist'in 'diktatör' dediği Erdoğan, 1994 yılında İstanbul'un belediye başkanı seçilmesinden beri kazanıyor ve seçimlerin hepsi özgür irade ile yapıldı" dedi.

Avrupa'nın psikolojisinin bozulduğunu ifade eden MEE, "Zihinsel olarak dengesiz olan bir durum var. Türkiye ile ilgili basında dolaşan şeyler teyitsiz" dedi.

Batı'nın Erdoğan'a bu kadar düşmanca davranmasının nedenini açıklayan MEE, "Bunun Erdoğan'ın otoriterliği ya da özgür basını engellemesi gibi iddialarla alakası yok. Erdoğan, Türkiye'yi kendi güçlü bir savunması olan bağımsız bir devlet haline getirdi. Bu nedenle de kendine dikte edilen çizgiye uymayacak. Bu durum Batı'nın işine gelmiyor" dedi.

Rusya ile ilişkileri nedeniyle de Erdoğan'ın hedef haline geldiğini ifade eden gazete, "Ancak Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında esir takasını müzakere edebilen ve tahıl anlaşmasını sürdürebilen birkaç ülkeden biri. Ancak yine aynı sebeplerden dolayı Türkiye'nin bu tarafsızlık politikası, Batı'nın işine gelmeyecek" dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge yüz binlerce kişinin katıldığını ifade eden gazete, "Muhalefet kontrolündeki bir şehirde yaşandı. O nedenle de herkes şaşırdı. Ancak Avrupa bunu göstermek istemedi. Avrupa'dan gelen düşmanlık yağmuru kimsenin gözünden kaçmıyor" denildi.

Analizin sonlarına doğru ise "Erdoğan'ın popülaritesi, başarısız ve hasta olan Batı mutabakatı için bir tehdit" denildi.