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Dünya

The Economist'ten gündem olan ''İsrail'' kapağı

The Economist dergisi, son sayısında soykırımcı İsrail'in içine düştüğü durumla ilgili çarpıcı bir analiz yayımladı. Analizde, İsrail'in başarısız olduğu ve yalnız kaldığı belirtilerek ülke tarihinin en kasvetli gidişatın içinde olduğu vurgulandı.

22 Mart 2024 Cuma 12:23 - Güncelleme:
The Economist'ten gündem olan ''İsrail'' kapağı
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İngiltere merkezli The Economist dergisi, son sayısında, tam abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımana maruz bırakan soykırımcı İsrail'in durumunu ele aldı.

İsrail'in, askeri gücün arttığı bir dönemde son derece savunmasız göründüğüne vurgu yapıldı.

Gazze'den çıkış için halen bir yol olduğu belirtilerek, geçici ateşkesin ve rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail hükümetinin değişmesine neden olabileceği belirtildi.

'İSRAİL YALNIZ KALDI' YORUMU

Derginin "Yalnız İsrail" başlıklı sayısında, iki devletli çözüm görüşmelerinin başlama ihtimalinden söz edilerek şöyle denildi: Ancak ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması da aynı derecede muhtemel. Bu, İsrail'i 75 yıllık varlığının en kasvetli gidişatında, sonsuz işgal, aşırı sağ siyaset ve tecritle karşı karşıya bırakabilir. Bugün pek çok İsrailli bunu inkar ediyor ama eninde sonunda siyasi hesaplaşma olacak. Bu sadece Filistinlilerin kaderini değil, İsrail'in önümüzdeki 75 yılda gelişip gelişmeyeceğini de belirleyecek.

NETANYAHU'NUN VAHİM LİDERLİĞİ

İsrail'in kendi evinde de başarısız olduğu belirtilerek, "Sorunlar, Netanyahu'nun vahim liderliğinden daha derinlere gidiyor." denildi.

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