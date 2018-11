The Times: Brexit anlaşması Salı günü yayınlanacak The Times gazetesinin politika editörü Sam Coates, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında bir Brexit anlaşmasına varıldığını ve anlaşmanın Pazartesi günü May hükümeti içinde tartışıldıktan sonra Salı günü yayınlanacağını öne sürdü.