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Dünya

The Times'tan alçak manşet: Gazzeli çocukları İsrailli diye paylaştılar

İngiliz 'The Times' gazetesinin, İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in öldürüldüğünü iddia ettiği bebeklerle ilgili haberinde, Gazzeli yaralı çocukların fotoğrafını kullanması çelişkili bir durum olarak dikkati çekti.

AA13 Ekim 2023 Cuma 18:59 - Güncelleme:
The Times'tan alçak manşet: Gazzeli çocukları İsrailli diye paylaştılar
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İngiliz "The Times" gazetesinin "İsrail, parçalanmış bebekleri gösterdi" manşetiyle verdiği haber, Filistinli yaralı çocukların fotoğrafıyla verildi.

Haberin içeriğinde de İsrail hükümetinin, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen bebeklerin ceset fotoğraflarını paylaşmasına değinildi.

The Times'ın, İsrail tarafından paylaşılan bu fotoğrafları, "rahatsız edici oldukları için yayınlamayı tercih etmediği" belirtilirken, haberde "Gazze'deki Şifa Hastanesinde, hava saldırıları nedeniyle yaralanmış Filistinli çocuklar" açıklamasıyla, Gazzeli yaralı çocukların fotoğrafı kullanıldı.

İsrail Hükümeti, söz konusu fotoğrafları, X sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'deki i24 televizyonu muhabirinin "bir askerden 40 bebeğin kafasının kesildiğini" duyduğunu aktarmasından 3 gün sonra 12 Ekim'de paylaşmıştı.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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