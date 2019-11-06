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The Times'tan İngiliz hükümetine çağrı: DEAŞ’lıların çocuklarını getirmek göreviniz

Türkiye yakalanan terör örgütü DEAŞ’lıları kendi ülkelerine göndermeyi planlarken, Batı sorumluluk almamaya devam ediyor. Dünya Avrupalı DEAŞ’lıların durumunu tartışırken, İngiliz ‘The Times Gazetesi’nin yazarı Graeme Lamb, İngiltere vatandaşı olan DEAŞ militanlarının Suriye'de bulunan çocuklarının acil bir şekilde ülkeye geri getirilmesi gerektiğini yazdı.

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Terör örgütü DEAŞ'lı Avrupa vatandaşlarını ülkelerine geri almamakta ısrarlı. İngiltere’de DEAŞ'lıları ülkeye almamak için vatandaşlıktan çıkarma yolunu seçerken, İngiliz ‘The Times Gazetesi’nin yazarı Graeme Lamb, İngiltere vatandaşı olan DEAŞ militanlarının Suriye'de bulunan çocuklarının acil bir şekilde ülkeye geri getirilmesi gerektiğini yazdı. 
 
 
The Times’ta yer alan makalede, “DEAŞ’ın askeri olarak çökmesiyle birlikte İngiltere, acil bir ahlaki ikilemle karşı karşıya kaldı ve bu ikilemi çözmek için pek bir zamanı da yok. DEAŞ’lı İngiliz annelerden doğan çocuklar, Suriye’nin kuzeydoğusunda mahsur kalmış durumda. Ülke olarak bu konuda kararlı davranmalı ve onları güvenli bir şekilde ülkeye getirmeliyiz” ifadeleri yer aldı.
 
 
Hapishanelerde ve kamplarda tutulan DEAŞ ile bağlantılı binlerce sivilin olduğunun belirtildiği makalede, “Burada en az 60 İngiliz çocuk da var. Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan olaylar hızla değişiyor. Eğer bu İngiliz çocuklar, Suriye rejiminin veya DEAŞ teröristlerinin eline düşerse kötü sonuçlar doğabilir. Bu çocukların Irak’a güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için hala bazı koridorların açık olduğunu düşünüyorum. Eğer gazeteciler ve yardım çalışanları bu çocuklara ulaşabiliyorsa İngiliz hükümeti de onları ülkelerine geri getirebilir” denildi.

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