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The Washington Post'tan güvenli bölge yorumu: ABD'nin Suriye’deki geleceği Türkiye'ye bağlı

ABD’li WashIngton Post gazetesi ABD ile Türkiye arasındaki güvenli bölge anlaşmasını yorumladı: ABD, Suriye’de gelecekte herhangi bir etkiye sahip olmak istiyorsa, Türkiye ile karmaşık ilişkisini düzeltmeli.

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ABD'li WashIngton Post gazetesi, dün yayımlanan haberinde ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın bazı detaylarına yer verdi. ABD’nin Suriye politikasının da ele alındığı haberde, “ABD, Türkiye ile olan karmaşık ilişkisini düzeltmeli” denildi. 
 
Türkiye ile ABD, geçtiğimiz günlerde Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı ve harekat merkezi kurulmasını kararlaştırdı. Ancak hem Türkiye hem de ABD tarafından yapılan açıklamalarda, anlaşmanın detaylarına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi. 
 
ORTAK DEVRİYE OLACAK 
 
Washington Post’ta Josh Rogin imzalı haberde, anlaşmaya dair bazı detaylar paylaşıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkiliyle konuştuğunu ve kendisine anlaşmayla alakalı bazı detayları söylediğini aktaran Rogin, “Güvenli bölgenin güvenliğini, Türk ve Amerikan askerlerinin ortak devriyesi sağlayacak “diye yazdı. 
 
ÖNEMLi BiR ADIM 
 
“Türkiye ile anlaşma ABD’nin Suriye’deki politikasında ilerleme sağlayacak” denilen haberde, ABD’nin Suriye’de yürüttüğü politika hakkında, “Eğer ABD, Suriye’de bir sonraki olayda herhangi bir etkiye sahip olmak istiyorsa, Türkiye ile karmaşık ilişkisini düzeltmeli. DEAŞ ile savaşmak için silahlandırdığımız müttefikimiz Suriyeli Kürtlere, Türkiye’nin onlara saldırmayacağından emin olduğumuzun garantisi verilmeli. Türklere de Kürtlerin sınırlarından uzaklaşacağının garantisi verilmeli. Ancak henüz orada değiliz. Yapılan bu geçici açıklama, doğru yönde atılan önemli bir adımdır” değerlendirmesi yapıldı. 
 
(Akşam)

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