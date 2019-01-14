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İngiltere Başbakanı May: Brexit anlaşmasına hayır demek Brexit’e hayır demektir

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit anlaşmasının Avam Kamarasında oylanmasına saatler kala bugün mecliste yapacağı konuşmada Parlamentonun anlaşmaya hayır oyu vermesinin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılmaktan daha çok Brexit’in bloke etmek olduğu söylemesinin beklendiği kaydedildi.

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Theresa May’in yapacağı konuşmada, referandum sonucunun uygulanmamasının siyasete inanca felaket bir şekilde zarar vereceğini söyleyeceği ileri sürüldü.
 
Yarın yapılacak Brexit anlaşmasının reddedilmesi durumunda İşçi Partisi’nin Theresa May hükümetine karşı güven oylamayı masaya getireceği belirtildi.
 
İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, yarınki Brexit oylamasında hayır oyu vereceklerini,  Brexit anlaşmasının reddedilmesi durumunda genel seçim için düğmeye basacaklarını söyledi.
 
Jeremy Corby katıldığı, BBC'den Andrew Marr’in programında:  "Hükümete karşı güvensizlik oylaması verilmesini masaya getireceğiz. Bu çok kısa bir zaman içinde olacak. Bu konuda endişe etmeyin “ dedi.
 
Theresa May’in paritisinden 100, May hükümetini destekleyen Demokratik Birlik Partisi’den de 10  milletvekilinin Brexit anlaşmasına hayır diyeceğinin beklendiği belirtildi.
 
Theresa May’in bugün, fabrika işçilerine yapacağı konuşmada "Geçen birkaç haftada içinde gördüğümüz gibi, Westminister’de (İngiliz Meclisi) Brexiti ertelemek hatta durdurmak isteyenler var. Bunu yapmak için her türlü yolu deneyeceklerdir” diyeceği kaydedildi.
 
Theresa May’in bugün mecliste yapacağı konuşma’da “Milletvekillerinden verecekleri kararın İngiliz halkının demokrasimize inancına yapacağı sonuçları düşünmesini istiyorum” demesinin beklendiği kaydedildi.

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