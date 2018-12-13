İngiltere Başbakanı May, güven oylamasını kazandı

Hakkında yapılan güven oylamasında 317 oyun 200'ünü alan İngiltere Başbakanı Theresa May, görevine devam edecek. May parti içi güven oylamasının sonucuna ilişkin, "Kayda değer bir çoğunluğun aleyhimde oy verdiğinin farkındayım, onları dinleyeceğim; fakat şimdi işimin (Brexit) başına dönmeliyim" açıklamasında bulundu.

Muhafazakar Parti milletvekilleri, güven oylamasından zaferle çıkan Theresa May hakkında 12 ay boyunca bir daha güvenoyu isteyemeyecek.

İstifaya çağırdı

Muhafazakar Parti milletvekillerinden Jacob Rees-Mogg, parti içi güven oylamasını kazanan Theresa May'i istifaya çağırdı.

İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbin ise, "Theresa May hükûmeti kaos içinde ve bu şekilde Brexit anlaşmasını tamamlayamaz. O umutsuz anlaşma Avam Kamarası'na devredilmeli ve kontrol Parlamento'ya bırakılmalıdır." ifadelerini kullanarak sonuca tepki gösterdi.

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