İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Theresa May'den 'Brexit' uyarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May, “Brexit başarısızlığı korkunç ve affedilmeyecek bir şekilde demokrasimizin ihlali olur' uyarısında bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz Sunday Express gazetesinde yayınlanan yazısında, Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit Anlaşması'nın Salı günü mecliste onaylanmamasının İngiltere'yi Avrupa Birliğinden ya anlaşmasız olarak ayrılma ya da hiç ayrılmama riskine sokacağını ifade etti. May yazısında, "Avam Kamarasında Brexit ayrılma anlaşmasının oylanması, bizim neslimizin her bir milletvekili için en önemli kararı olacaktır” dedi.
 
İngiltere Başbakanı Theresa May'in oylamayı kaybetmesi beklenirken bazı bakanlar bunun Brexit'i felç edeceğini öne sürdü. May, Referandumda insanların demokrasiye inanarak seslerini duyurmak için verdikleri kararı uygulamamanın demokrasimize olan güveni korkunç bir şekilde boşa çıkarmak olacağını söyledi. May, "Parlamentoya bu hafta sonu mesajım basit: Oyunları unutma, ülke için doğru olanı yapmaktır” diye konuştu.
 
İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Brexit Anlaşması'nın reddedilmesini demokrasinin ihlali olarak nitelemesine karşı eski Başbakanlardan John Major, Brexit askıya alınarak ikinci bir referanduma gidilmesini destekliyor. Major, yeni bir referanduma gidilmesinin Brexit'i için kesin bir karar olarak kabul edileceğini ileri sürüyor.  

Ağar: Milli İHA bağımsızlık meselesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Türkiye hepsine inat üretmeye devam ediyor"

'Türkiye hepsine inat üretmeye devam ediyor'

Netanyahu saldırıları doğruladı

Netanyahu saldırıları doğruladı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

İkinci güneş YEKA iptal edildi

İkinci güneş YEKA iptal edildi

Theresa May'den 'Brexit' uyarısı

Theresa May'den 'Brexit' uyarısı

Karadeniz'de adeta 'Titanik' kabusunu yaşadılar

Karadeniz'de adeta 'Titanik' kabusunu yaşadılar

ABD'nin 'beyaz kabusu': Araçlarını bırakıp kaçtılar

ABD'nin 'beyaz kabusu': Araçlarını bırakıp kaçtılar

Filistinli genç kızın Erdoğan hayranlığı

Filistinli genç kızın Erdoğan hayranlığı
 

POPÜLER HABERLER

Ağar: Milli İHA bağımsızlık meselesi

Ağar: Milli İHA bağımsızlık meselesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA