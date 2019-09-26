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Thomas Cook Almanya’da da iflas istedi 

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasını açıklanmasının ardından Almanya’daki iştiraki olan Thomas Cook GmbH da iflasını istedi.

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Thomas Cook GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefanie Berk, yaptığı açıklamada adli adımı atmaktan kaçınmayı istediklerini ancak müzakere yoluyla kısa vadeli bir çözüme ulaşamadıklarını ifade ederek iflas başvurusu yaptıklarını bildirdi.Thomas Cook GmbH’den yapılan açıklamada, Neckermann, Öger Tur, Air Marin ve Buchen Seyahat ile tatilde 140 bin kişinin bulunduğu hatırlatılırken bu tatilcilerin geri getirilmesi konusunda Alman Dışişleri Bakanlığı ile görüşme halinde olunduğu kaydedildi. 

TATİL DEVAM EDİYOR 

Thomas Cook’un Almanya iştiraklerinden olan Condor’a devlet desteği verilirken Thomas Cook GmbH’nın da kredi müracaatına bir cevap verilmediği öğrenildi. Türkiye’den halen 17 bin turist tatiline devam ediyor.               

Condor’a 400 milyon Euro kredi 

Almanya’da federal hükümet ve Hessen eyalet hükümeti, iflas eden seyahat şirketi Thomas Cook’un Alman iştiraki havayolu şirketi Condor’a devlet destek kredisi verilmesi konusunda anlaştı. Varılan anlaşma çerçevesinde Condor’a 400 milyon euro devlet garantili kredi sağlanacak. Kredi meblağı federal hükümet ile Hessen eyalet hükümeti tarafından temin edilecek. Condor, Hessen eyalet hükümetinden likidite darboğazını aşabilmek için devlet garantili destek kredisi talebinde bulunmuştu. Condor, ana şirketin iflasından sonra uçuşlarını iptal etmedi.

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