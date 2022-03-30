THY köprü vazifesi görüyor! İstanbul, Bodrum ve Antalya...

Sunel, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mart itibarıyla THY uçaklarını Yeni Delhi ve Mumbai havalimanlarında yeniden görmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek "Bir dünya markası olan Türk Hava Yolları'nın seferlere yeniden başlamasını Hint dostlarımız da en az bizim kadar özlemle bekliyorlardı. THY, Türkiye ile Hindistan arasında bir köprü vazifesi görüyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle tüm dünyada seyahat imkanlarının da kısıtlandığını vurgulayan Sunel, şöyle devam etti:

"Salgın öncesi 2019 itibarıyla ülkemize Hindistan'dan 230 bin turist gitmişti. Kovid-19 pandemisiyle mücadelede kaydedilen başarılar ve bununla bağlantılı olarak önlemlerin hafifletilmesiyle iki yıldır zorunlu haller dışında yurt dışına çıkamayan Hintler tatillerini aileleriyle birlikte yurt dışında geçirmek istiyorlar. Kamuoyu araştırmaları Hint ailelerin bu yıl yurt dışı tatili için her zamankinden daha fazla bütçe ayırdıklarını ortaya koyuyor."

Sunel, Hindistan'da Türkiye'ye yönelik ilginin arttığını belirterek "Türk Hava Yolları uçuşlarının başlaması, Türkiye'ye olan turist akışını ciddi bir şekilde kolaylaştırarak artıracaktır. Bu bağlamda nisan ayından itibaren Türkiye'ye giden turist sayısında pandemi öncesi dönemin rakamlarını yakalayacağımızı umut ediyorum. Hedefimiz önümüzdeki birkaç yıl içinde ülkemizde yılda bir milyon Hint turisti ağırlayabilmek." dedi.

- "TURİZM ÜLKELER ARASI İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNUR"

Hint kültüründe özel bir yeri olan düğün turizminde Türkiye'nin giderek öne çıktığını aktaran Sunel, Şimdiden yaz dönemi için İstanbul, Bodrum ve Antalya gibi kentlerimizde pek çok düğün rezervasyonu yapıldığını biliyoruz. Türk turizminin gelişmişlik düzeyi, yüksek standartlar ve ülkemizin tarihi-doğal güzelliklerinin yanı sıra Türkiye ile Hindistan arasındaki kültürel yakınlık Hintlerin düğün turizmi olarak Türkiye'ye yönelmesinde önemli rol oynuyor." değerlendirmesini yaptı.

Sunel, nisandan itibaren Hint turistlerin Türkiye'nin turistik yerlerinde sık sık görüleceğini kaydetti.

Turizmin sadece bir gelir kaynağı olmadığının altını çizen Sunel, şunları kaydetti:

"Turizm, ülkeler arasındaki kültürel iletişime, halkların birbirlerini daha iyi tanımalarına da yardım eder. İnsanlarımız birbirlerini ne kadar iyi tanırlarsa, ilişkilerin gelişmesine de o kadar katkıda bulunurlar. Yani turizm, ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunur. THY'nin yeniden seferlere başlamasının yalnızca turizm sektörü üzerinde olumlu etkisi olmayacak. Pandemi ve doğrudan uçuşlar olmaması sebebiyle her iki ülkedeki iş insanlarının da uzun süredir ertelemek zorunda kaldıkları iş gezileri de yeniden yapılabilecek. Türkiye-Hindistan dış ticaret hacmi pandemiye rağmen, 2019 öncesi rakamlarını dahi geride bırakmıştı. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini umuyorum."

Kovid-19 önlemleri kapsamında Hindistan'ın uluslararası uçuşları 23 Mart 2020'de askıya alması sebebiyle Türkiye ile Hindistan arasında doğrudan uçak seferleri iki yıldır yapılamıyordu.

Hindistan'ın tarifeli uçuşları yeniden başlatmasıyla iki yıl aradan sonra THY seferleri 27 Mart'ta başladı.

