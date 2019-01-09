Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında hava yumuşadı

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ve Çin'in "kabullenebilecekleri" bir ticaret anlaşmasına varmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Ross'un dün CNBC televizyonuna yaptığı bu açıklama, iki ülke heyetleri arasında geniş kadrolu müzakerelerin başlamasıyla aynı güne rastladı.

Ross en kolay çözümlenebilecek sorunların, acil çözüm bekleyen ticaret konuları olduğunu, ancak uygulama sorunları ile fikri mülkiyet hakları ve piyasa erişimi gibi yapısal sorunlarda çözüme ulaşmanın daha zor olacağını söyledi.

Ross, "Bence Çin'in kabul edebileceği, bizim de kabul edebileceğimiz ve önemli sorunların hepsine cevap verebilecek mantıklı bir çözüne ulaşmamız pekala mümkün" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da ABD ile ticaret sürtüşmelerini çözmek için iyi niyete sahip olduklarını açıkladı.

İki ülkenin ticaret yetkilileri dün Pekin'de bir araya geldiler. Bu görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Aralık 2018'de ticaret savaşına 90 gün ara verme kararı almalarından sonra yapılan ilk kapsamlı temas.

Chicago'daki işlemcilerin verdiği bilgiye göre, görüşmelerin ilk gününde Çinli ithalatçılar ABD'den son bir aydaki üçüncü büyük soya fasulyesi alımını gerçekleştirdiler. 2018 Aralık ayında ABD'den soya ithalatına yeniden başlayan Çin, bir yıl önceki alımının ancak yüzde 20'si olan 5 milyon ton ithal etti.

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, Çin ile müzakerelerin çok iyi gittiğini ve Çin ekonomisindeki zayıflığın Pekin'i bir anlaşmaya varmaya yönelteceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, tarafların liderleri arasında varılan anlaşma uygun olarak ekonomik ve ticaret anlaşmazlıklarını çözümlemek için "olumlu ve yapıcı" görüşmeler hedeflediklerini söyledi.

Lu, "Biz başından beri Çin-ABD ticaret sürtüşmelerinin iki ülke için de, dünya için de olumlu olmadığını söylüyoruz. Çin, ticaret sorunlarını çözmek için karşılıklı saygı ve eşitlik zemininde iyi niyetlidir. Çin ekonomisinin iyi yolda olup olmadığına gelince, Çin kalkınmasında yeterli kararlılığa ve çok büyük potansiyele sahiptir" dedi.

Heyetler arasındaki görüşmelere bugün de devam ediliyor.

(Reuters)