İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,99
  • EURO
    7,6005
  • ALTIN
    384.433
  • BIST100
    101580
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • TİKA'dan Afganistan'daki 500 selzede aileye yardım
Dünya

TİKA'dan Afganistan'daki 500 selzede aileye yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Tahar vilayetinin Deşti Kale ve Hoca-i Gar ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 500 aileye acil temel gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

AA28 Nisan 2020 Salı 11:41 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 11:41
ABONE OL

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Afganistan’da insani yardımlar kapsamında, Tahar vilayetinin ilçelerinde son günlerde sel felaketi nedeniyle tarım alanları sular altında kalan ve zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan mağdur 500 aileye acil gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, un, pirinç, şeker, ay çiçek yağı, çay, yemek tuzu, salça, barbunya ve temizlik malzemelerinden oluşan 500 gıda paketinin, ihtiyaç sahibi ailelere Tahar Valiliği iş birliğinde ulaştırıldığı belirtilerek, TİKA'nın Afganistan'da ihtiyaç duyulan her alanda yardımlarının süreceği kaydedildi.

Başkan Erdoğan, Leyla ile telefonda görüştü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.