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Dünya

TİKA'dan Filistin'e Kovid-19'la mücadelede destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Filistin'e dezenfektan ve temizlik malzemeleri yardımında bulundu.

AA24 Nisan 2020 Cuma 19:43 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 19:43
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Filistin'e dezenfektan ve temizlik malzemeleri yardımında bulundu.

Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığı binasında düzenlenen yardım teslim töreninde, Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle ve TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya da katıldı.

Keyle, burada yaptığı konuşmada, "TİKA'dan merkez laboratuvarlarımız ve burada çalışan personelimizin güvenliğini sağlamak için temizlik malzemeleri ile dezenfektan yardımlarını teslim aldık." dedi.

Türkiye ile Filistin arasındaki tarihi ilişkilere dikkati çeken Keyle, yardımlarından dolayı Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti.

TİKA Filistin Koordinatörü Çetinkaya da konuşmasında Türkiye'nin her daim Filistin halkının yanında olacağını ve iki ülkenin dostluğunun ebedi olduğunu vurguladı.

Çetinkaya ayrıca teslim edilen yardımların önümüzdeki günlerde Filistin'in Kovid-19 salgınıyla mücadelesi kapsamında ulaştırılacak yardımların bir parçası olduğunu aktardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Türkiye'ye yapılan mali ve tıbbi yardım talebinin kabul edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, virüs test ekipmanı, maske, özel kıyafet ve diğer temel ekipmanların temini için gerekli hazırlıkların tamamlandığına işaret edilerek, bu tıbbi malzemelerin yakın bir zamanda Sağlık Bakanlığına ulaşmasının ümit edildiği ifade edilmişti.

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