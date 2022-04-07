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Dünya

TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımına başladı.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 17:17 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 17:17
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TİKA'nın Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de başlatılan gıda yardımının işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı da kapsayan bir projenin parçası olduğunu söyledi.

Çetinkaya, proje kapsamında ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere 3 bin 650 gıda kolisi ve 35 bin iftar öğününün dağıtılacağını kaydetti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, gıda yardımı, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi.

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