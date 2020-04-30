TİKA'dan Meksika'da Kovid-19'la mücadeleye destek

AA 30 Nisan 2020 Perşembe 18:05 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 18:05

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hazırlanan 170 koli yardım, yerli nüfusun en yoğun olduğu ülkenin Chiapas ve Oaxaca eyaletlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere merkezi başkent Meksiko’da bulunan Ulusal Yerli Halklar Kurumuna (INPI) teslim edildi.

N95 maske, dezenfektan jel, temel gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu 5 kişilik aileler için hazırlanan kolilerden yaklaşık 850 kişinin faydalanması öngörülüyor.

Nüfusu 130 milyona yaklaşan Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, 1732 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, şu ana kadar 17 bin 799 kişide görüldü.