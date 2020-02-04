İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9799
  • EURO
    6,606
  • ALTIN
    300.192
  • BIST100
    122136
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • TİKA'dan Nijer'de nesli tükenme riski yaşayan zürafalara destek
Dünya

TİKA'dan Nijer'de nesli tükenme riski yaşayan zürafalara destek

TİKA, Nijer'de nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan 'Camelopardalis Peralta' zürafaları için takip kulesi, su deposu inşa etti ve tuz alanı oluşturdu.

04.02.2020  22:52 - Güncelleme: 04.02.2020  22:52

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Nijer'de evrensel miras kabul edilen ve nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan "Camelopardalis Peralta" zürafaları için takip kulesi, su deposu inşa etti ve tuz alanı oluşturdu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, ülkedeki zürafaların korunması ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi sonucunda sayılarını artırmak ve soylarının devamını sağlamak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdi.

Faaliyetler kapsamında zürafaların doğrudan takibini ve korumasını sağlayacak gözetleme kuleleri tamir edildi ve tespit edilen stratejik yerlere iki yeni gözetleme kulesi kuruldu.

Zürafaların su ihtiyacını kurak mevsimlerde karşılaması için büyük bir göleti besleyecek su kuyusu ve deposu inşa edildi.

Bölgedeki yaklaşık 10'a yakın göletin etrafına zürafaların tuz ihtiyacını karşılayacak yeni tuz alanları da oluşturuldu.

Zürafaların doğal yaşamlarını sürdürdüğü ve ziyaretçilere açık parktaki büyük bungalov yapı ile konukevi de ayrıca yenilendi.

En değerli kabul ediliyor

Renk, sıcaklığa dayanıklılık, fiziki güç ve büyüklük gibi özellikleri ile Afrika'da yaşayan dokuz alt tür zürafa familyasının en değerlisi olarak kabul edilen bu zürafaların sayısı 1996'da 56'ya kadar inmişti.

"Camelopardalis Peralta" zürafaları sadece Nijer'in Koure, Kuzey Dallol Bosso, Fandou, Dingazi, Gaya ve Tahouha bölgelerinde yaşamını sürdürebiliyor.

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması yapılacak

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye'nin vereceği cevap Suriye ile sınırlı kalmayacak'
'Türkiye'nin vereceği cevap Suriye ile sınırlı kalmayacak'

'Türkiye'nin vereceği cevap Suriye ile sınırlı kalmayacak'

Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli
Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli

Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli

BAE yine kaos peşinde! Sert uyarı: Karşılıksız bırakmayacağız
BAE yine kaos peşinde! Sert uyarı: Karşılıksız bırakmayacağız

BAE yine kaos peşinde! Sert uyarı: Karşılıksız bırakmayacağız

'ABD ve Rusya inisiyatiflerini kaybedebilir'
'ABD ve Rusya inisiyatiflerini kaybedebilir'

'ABD ve Rusya inisiyatiflerini kaybedebilir'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.