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Dünya

TİKA'dan Pakistan'da bitki moleküler laboratuvar adımı: Yerel koşullara uygun çeşitler geliştirmeyi hedefliyoruz

TİKA tarafından Pakistan'ın Mansehra şehrinde bulunan Ulusal Çay ve Yüksek Değerli Bitkiler Araştırma Enstitüsünde kurulan “Bitki Moleküler Laboratuvarı” düzenlenen törenle açıldı. Laboratuvarda besin analizi, gıda güvenliği, kalite kontrol, genetik davranış ve doku iyileştirme alanlarında çalışmalar yürütüleceği ifade edildi.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 11:14 - Güncelleme:
TİKA'dan Pakistan'da bitki moleküler laboratuvar adımı: Yerel koşullara uygun çeşitler geliştirmeyi hedefliyoruz
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Moleküler Laboratuvarın açılış törenine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Pakistan Tarım ve Araştırma Konseyi Başkanı Dr. Ghulam Muhammad Ali, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı ve Ulusal Çay ve Yüksek Değerli Bitkiler Araştırma Enstitüsü Direktörü Dr. Basharat Hussain ile enstitü çalışanları katıldı.

"YEREL KOŞULLARA UYGUN ÇEŞİTLER GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Açılışta söz alan TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, laboratuvarın modern ekipmanlarla donatıldığını ve bilim insanlarının çay ve yüksek değerli mahsullerin genetik ve moleküler inceliklerine derinlemesine inebileceğini belirtti. Yorulmaz, "Bu laboratuvar ile çay ve yüksek değerli mahsullerin dayanıklılığını artırmayı, verimi iyileştirmeyi ve yerel koşullara daha uygun çeşitler geliştirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

LABORATUVARDA ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Pakistan Tarım ve Araştırma Konseyi Başkanı Dr. Ali, laboratuvarın sadece üretimi artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda kaliteli ürünlerin piyasada yer almasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Laboratuvarda besin analizi, gıda güvenliği, kalite kontrol, genetik davranış ve doku iyileştirme alanlarında da çalışmalar yürütülecek.

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