TikTok Amerikayı sarstı

TikTok, Youtube, Instagram ve WhatsApp’i geride bırakarak 2019 yılı içinde dünyada en çok indirilen uygulama konumunda. ABD’li bir başka şirketin uygulamasını satın alarak TikTok’a katan Çinli Bytedance firmasının ABD’de de giderek popüler hale gelen uygulamadan elde ettiği kişisel verileri Çin’le paylaşıp paylaşmadığı mercek altına alınacak. Amerika Dış Yatırım Komisyonu tarafından başlatılan incelemede, TikTok’ın sahibi Çinli firmanın ABD’li Musicial.ly platformunu geçen yıl 1 milyar dolara satın aldığı sırada işlemin onaylanıp onaylanmadığı da araştırılacak.