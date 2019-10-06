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TikTok katili intihar etti

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin batısında üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan Johnny Dada lakaplı Ashwini Kumar polisin otobüsü durdurması üzerine intihar etti.

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Otuz yaşındaki şüphelinin yanında silah, iki dergi ve üç kişiyi nasıl öldürdüğünü detaylı şekilde anlatan 14 sayfalık yazı bulundu. Daha önce hiçbir sabıka geçmişi bulunmayan Kumar, Johnny Dada lakabıyla TikTok’a yüklediği videolarda kendini “katil” olarak gösteriyordu. Facebook’ta “Her şeyi yok edeceğim” “Şeytan artık hazır” ve “Verdiğim tahribatı izleyin” mesajları yayımlayan Ashwini, 26 Eylül’de Bijnor’da Hindistan Halk Partisi liderlerinden Bhim Singh Kashyap’ın 25 yaşındaki oğlu Rahul Kumar’ı ve yeğeni Krishna’yı vurmuştu. Polis, Ashwini’nin Kumar’ı ve Krishna’yı bir şeyler içmek için davet ettiğini ve daha sonra defalarca ateş açarak onları vurduğunu söylemişti. Ashwini daha sonra olayın yaşandığı kalabalık pazar alanını elindeki silahla terk etmişti. Üniversite mezunu Ashwini’nin ailesi oğullarının devam eden uyuşturucu bağımlığının zihin sağlığını bozmuş olabileceğini söyledi . 

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