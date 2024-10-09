İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2024 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2267
  • EURO
    37,5186
  • ALTIN
    2876.59
  • BIST100
    9132.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • TikTok'ta meydan okumaya katılan çok sayıda öğrenci kendini yaraladı
Dünya

TikTok'ta meydan okumaya katılan çok sayıda öğrenci kendini yaraladı

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde Çinli sosyal medya platformu TikTok'taki bir meydan okumaya (challenge) katılan en az 19 ortaokul öğrencisinin kendini yaraladığı bildirildi.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 18:50 - Güncelleme:
TikTok'ta meydan okumaya katılan çok sayıda öğrenci kendini yaraladı
ABONE OL

Kosova Polisi Yakova Bölgesi Sözcüsü Sheremet Elezaj, AA muhabirine, 7-9 Ekim'de yapılan ihbarlarla farklı zaman diliminde 19 öğrencinin kendini yaraladığını açıkladı.

Konuyla ilgili intihara yönlendirme suçundan soruşturma başlatıldığını kaydeden Elezaj, soruşturmanın devam edeceğini ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.

HEPSİ ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ

Yakova Belediyesi Eğitim Müdürü Eranda Kumnova Baçi, yerel basına yaptığı açıklamada, söz konusu öğrencilerin ortaokulda okuduğunu söyledi.

Kumnova Baçi, ailelerin ihbarlarının ardından, öğrencilerin telefonlarında yaptıkları kontrollerde Çinli sosyal medya platformu TikTok'taki bir meydan okuma (challenge) nedeniyle ellerini kesici aletlerle yaraladıklarıyla ilgili fotoğrafların bulunduğunu kaydetti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Kumnova Baçi, meydan okumalar nedeniyle kendine zarar veren diğer öğrencileri saptamak için kontrollere devam ettiklerini vurguladı.

Öte yandan, Kosova hükümeti, haziranda "siber güvenliği artırmak" amacıyla Çinli sosyal medya platformu TikTok'un, devlet kurumlarında kurulumu, kullanımı ve çalıştırılmasını yasaklama kararı almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.