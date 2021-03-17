Tileuberdi: Stratejik ortaklığın oluşumunda Erdoğan ve Nazarbayev özel bir role sahip

AA 17 Mart 2021 Çarşamba 15:22 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:22

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, ülkesinin en büyük altıncı ticaret ortağının Türkiye olduğunu belirterek, "Hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak." dedi.

Tileuberdi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bu yılın Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü ve Türkiye'nin Kazakistan'ı uluslararası alanda tanıyan ilk ülke olduğunu kaydeden Tileuberdi, "Gelecek yıl ikili ilişkilerimizin 30. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu süreçte Kazak-Türk iş birliği her geçen gün güçlenerek stratejik ortaklık düzeyine yükseldi. Stratejik ortaklığın oluşumunda Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir role sahip olduğu tarihi bir gerçektir." diye konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yönetiminde bu diyaloğun da gelişmeye devam ettiğini dile getiren Tileuberdi, Kazakistan ve Türkiye'nin aynı zamanda Kafkasya'da barış ve istikrarı savunan iki ülke olduğuna vurgu yaptı.

- "HEDEFİMİZ TİCARET HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK"

Tileuberdi, Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmede ikili ilişkilerin de masaya yatırıldığını belirterek, "Türkiye, Kazakistan'la ticari ortaklıkta altıncı sırada yer alıyor. Hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak." dedi.

Türkiye'den ülkesine 4,3 milyar dolar, buna karşılık Kazakistan'dan da Türkiye'ye 3 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığına işaret eden Tileuberdi, diğer alanlarda yapılan iş birliğine de değindi.

Eğitim alanındaki iş birliğine örnek olarak Kazakistan'ın Türkistan şehrinde kurulan Ahmet Yesevi Üniversitesini gösteren Tileuberdi, "Bu üniversitenin bulunduğu Türkistan şehrinin eyalet merkezi haline gelmesi, üniversitenin konumunu da güçlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Tileuberdi, Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmede Türk Konseyinin mart ayı sonunda Kazakistan'da gerçekleştirilecek gayriresmi zirvesi ile 2021 sonunda Türkiye'de gerçekleştirilecek resmi zirvesi için yapılacak hazırlıkların da konuşulduğunu söyledi.

- KAZAKİSTAN'IN YERLİ KOVİD-19 AŞISI

Tileuberdi, basın toplantısı sonunda gazetecilerin ülkesinde yürütülen yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, bu aşı ve Türkiye ile iş birliği potansiyeline ilişkin sorularını yanıtladı.

Yerli aşı için yürütülen üçüncü faz denemelerinin yakında tamamlanacağını belirten Tileuberdi, "Şu anki aşamada Amerikalılar teknik destek sağlamakta. Aşıyı Dünya Sağlık Örgütü ve Batılı ülkelerde kaydettirmek için beraber çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Aşının üretimi için yabancı ortaklarla da çalışma yürütüldüğüne değinen Tileuberdi, "Türkiye'den Atabay şirketi ile üretimle ilgili müzakereler yürütüyoruz." dedi.