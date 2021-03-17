İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2021 Çarşamba / 4 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5035
  • EURO
    8,938
  • ALTIN
    417.072
  • BIST100
    1568.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tileuberdi: Türkiye ile iş birliğini artırmalıyız
Dünya

Tileuberdi: Türkiye ile iş birliğini artırmalıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul etti. Kazakistan'ın zengin yer altı kaynaklarına, Türkiye'nin ise teknolojik altyapıya sahip olduğuna değinen Tileuberdi, bu alanlardaki iş birliklerinin artırılmasının faydalı olacağını söyledi.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:07
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Oktay, Kazakistan'ın 13'üncü bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini ileterek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerle iş birliklerinin pekiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Oktay, iki ülke arasındaki yatırım potansiyelinin çok fazla olduğunu vurgulayarak, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda savunma, ilaç, bilgi teknolojileri ve enerji sektörlerinde iş birliği yapılabilecek alanlar olduğunu aktardı.

31 Mart'ta yapılması planlanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) stratejik bir şemsiye kuruluş olduğunun da altını çizen Oktay, iki ülke liderlerinin birtakım sorunların çözümünde ön alıcı olacaklarını belirtti.

Tileuberdi ise Türk Konseyi toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazakistan'ın zengin yer altı kaynaklarına, Türkiye'nin ise teknolojik altyapıya sahip olduğuna değinen Tileuberdi, bu alanlardaki iş birliklerinin artırılmasının faydalı olacağını belirterek, Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) bu anlamda iyi bir platform olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.