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Dünya

Tinubu'nun hasta olduğu haberleri yalanlandı

Nijerya'da devlet başkanı seçilen ve 29 Mayıs'ta göreve başlayacak Bola Ahmed Tinubu'nun hastalandığı ve tedavi için yurt dışına gittiği haberleri yalanlandı.

AA23 Mart 2023 Perşembe 00:40 - Güncelleme:
Tinubu'nun hasta olduğu haberleri yalanlandı
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Tinubu'nun Sözcüsü Tunde Rahman, yaptığı yazılı açıklamada, çok yorucu bir kampanya ve seçim döneminin ardından müstakbel Devlet Başkanı'nın göreve başlama töreni öncesinde dinlenmek ve geçiş programını planlamak üzere yurt dışına gittiğini belirtti.

Rahman, Tinubu'nun Londra ve Paris'te dinlenmek için yola çıktığını, daha sonra umre için Suudi Arabistan'a geçeceğini bildirdi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Tinubu'nun hastalandığını ve tedavi için Londra'ya gittiğini iddia edilmişti.

Ülkede 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçimini, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinden (APC) Bola Ahmed Tinubu, 8 milyon 794 bin 726 oyla kazanmıştı. Tinubu 29 Mayıs'ta göreve başlayacak.

  • Nijerya
  • Nijerya devlet başkanı Tinibu
  • Bola Ahmed Tinubu

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