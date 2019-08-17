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Tlaib'in büyükannesi: Gelebilseydi ona koyun kesecektim

İsrail tarafından ülkeye ve Filistin'e giriş yasağı getirilen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'in büyükannesi Müftiyye Tlaib, Batı Şeria'ya gelmekten vazgeçmeseydi torunu için kutlama yapmayı planladıklarını söyledi.

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Ramallah'ın batısındaki Beyt Ur el-Fevga beldesi sakinlerinden Müftiyye Tlaib, torununun İsrail'in uyguladığı "baskıcı koşullar" sebebiyle Batı Şeria'daki ailesini ziyarete gitmekten vazgeçmesini AA muhabirine değerlendirdi.

İsrail'in baskıcı koşullarına tepki olarak alınan bu kararı desteklediğini, bir yandan da torununu göremeyecek olmanın hüznünü yaşadığını belirten Tlaib, "Rashida'nın ziyaret haberini öğrendiğimizde onu karşılamak için hazırlıklara başladık. Onun için bir kutlama yapmayı ve koyun kesmeyi planlıyordum." dedi.

Büyükanne, torununa hediye etmek üzere geleneksel Filistin kıyafeti hazırladığını da dile getirdi.

Rashida Tlaib'in dayısı Basim Tlaib ise ailenin, İsrail'in ziyaret için koşul öne sürmesine karşı olduğunu kaydetti.

Dayı Tlaib, Rashida'nın ülkesini ve ailesini ziyaret etme hakkı olduğunu ancak işgal güçlerinin kendisine karşı duran ve Filistinlilerin haklarını destekleyen bir sesin duyulmasını istemediğini hatırlattı.

İsrail'in ziyaretin belli şartlar çerçevesinde olması durumunda onaylayacağını duyurmasının ardından Kongre üyesi Tlaib, Twitter'daki hesabından "etnik ayrımcılık karşıtı" duruşuyla çelişmesinden dolayı ziyareti iptal ettiğini, "özgürlüğünü kısıtlayacak olmasından dolayı büyükannesinin de bu ziyarete karşı olacağını" açıkladı.

Perşembe günü Tel Aviv tarafından yapılan açıklamada, ABD Kongresinden iki üyenin İsrail'i boykot düşüncesini destekleme amacı güttüğü gerekçesiyle Filistin topraklarını ziyaretlerini reddettiğini duyurmuştu. Ardından yapılan resmi açıklamada, Tlaib'in yalnızca büyükannesini ziyaretine izin verildiği kaydedildi.

Filistin çevresinde öfkeyle karşılanan İsrail'in kararı, "ahlak dışı ve Amerikan halkına vurulan bir tokat" olarak değerlendirilmişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu yasağın, iki kongre üyesi aleyhindeki kışkırtıcı açıklamaların ve Filistin halkı ve topraklarına karşı uygulanan icraatların, "işgal güçlerinin" ABD ve dünya nezdinde rezil olma korkusunu yansıttığını söylemişti.

Öte yandan, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Kongre üyeleri Tlaib ve Ilhan Omar'ı "İsrail ve Yahudi düşmanı" olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu vekillerin İsrail'e girişinin engellenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Eğer İsrail, Vekil Omar ve Tlaib'in ülkeye girişini engellemezse büyük bir zayıflık göstermiş olur. Onlar, İsrail ve Yahudilerden nefret ediyor ve bu fikirlerini değiştirmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan, bu vekilleri tekrar Kongre'ye sokmakta çok zorlanacak. Reziller."

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