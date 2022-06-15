Tobruk'ta Başağa hükümetinin 18 milyar dolarlık genel bütçesi onaylandı

Temsilciler Meclisinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Başağa hükümetinin 2022 bütçe tasarısının Sirte kentinde düzenlenen oturumda oylandığı belirtildi.



Açıklamada, Meclis oturumuna 98 milletvekilinin katıldığı ve bütçenin oy birliği ile onaylandığı kaydedildi.

- BAŞAĞA VE DİBEYBE HÜKÜMETLERİ



Libya'da bir süredir iki ayrı hükümet bulunuyor.



Devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Başağa, 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş, ancak yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle aynı gün kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.