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Dünya

Tokara takımadalarında deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Tokara takımadalarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 07:10 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 07:10
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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) hafta sonundan beri küçük ölçekli 200'den fazla sarsıntı meydana gelen güneybatıdaki Tokara takımadalarını, 6 büyüklüğünde depremin vurduğunu açıkladı.

Kagoşima eyaletine bağlı takımadalarda yerel saatle 11.05'te 20 kilometre derinlikteki depreme ilişkin tsunami uyarısı yapılmadı.

JMA depremlerin sürebileceği, şiddetini artırabileceğini bildirerek, bölge halkını, tedbir alınması için uyardı.

Kamu yayıncısı NHK, takımadaları, 4 Kasım'dan beri büyüklükleri 1 ila 4 arasında değişen 200'den fazla depremin vurduğunu açıklamıştı.

Buna göre adalarda cumartesi 59, pazar 87, pazartesi 38 ve salı 20'den fazla deprem meydana geldi.

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