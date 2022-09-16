Tokayev: Bölgesel güvenlik, ŞİÖ'nün temel görevi olarak kalacak

Tokayev, ŞİÖ'nün Semerkant Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında konuştu.

Örgütün coğrafyasının istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne işaret eden Tokayev, "Bu, örgütün uluslararası düzeydeki otoritesinin ve etkisinin arttığının açık örneği." dedi.

Tokayev, uluslararası sorunların çözümünde yaptırımlar niteliğindeki baskıcı yöntemlerin ön plana çıktığına işaret ederek "Bu durumda örgüt içinde karşılıklı güven ve eşit düzeydeki açık diyaloga bağlı 'Şanghay ruhu'nu güçlendirmek son derece önemli." ifadesini kullandı.

Ayrıca ŞİÖ'nün savunma ve özel servis teşkilatları arasındaki askeri-siyasi iş birliğini artırma önerisinde bulunan Tokayev, "Bölgesel güvenlik, örgütün temel görevi olarak kalacak." diye konuştu.

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Tokayev, küresel ekonominin dörtte birini yani 23 trilyon dolarla örgüte üye ülkelerin oluşturduğunu belirterek şöyle devam etti:



"Bizde enerji kaynaklarının ve kömürün büyük bir rezervi var. Ürünlerin, kapital ve teknolojinin serbest dolaşımına aşamalı geçmek için Şanghay İşbirliği Örgütü içinde ekonomik iş birliğini çeşitli formlarda geliştirmeyi destekliyoruz."

Bunun yanı sıra örgüt çerçevesinde ulaşım koridorlarının çeşitlendirilmesini önemsediklerini dile getiren Tokayev, "Burada konu, Çin-Avrupa güzergahında Trans Hazar Koridoru'yla demir yolu ulaşımı ve Kazakistan ile Çin sınırında 3. demir yolu geçiş kapısının inşa edilmesidir. Ortaklarımızı bu yeni imkanlardan yararlanmaya çağırıyorum." dedi.

Tokayev, mevcut dönemde örgütün Enerji Stratejisi'ni ortak hazırlama ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında programın kabul edilmesi konularının güncel önem taşıdığının altını çizdi.

Kazakistan, 2001'de temeli atılan ŞİÖ'nün kurucu ülkeleri arasında yer alıyor.