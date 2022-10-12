Tokayev'den iş birliği vurgusu: Türkiye ile askeri alandaki girişimlerimiz güçleniyor

Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ı Türk dünyasının ata yurdu Kazakistan'da karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokayev, "Bu ziyaret kuşkusuz ki Kazak-Türk ilişkilerini güçlendirecek." dedi.

Tokayev, bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yılını kutladıklarını ve söz konusu zamanda iki ülke arasında yakın siyasi diyaloğa, karşılıklı saygı ve güvene dayalı devlet ilişkileri kurulduğunu vurguladı.

"ASKERİ ALANDA İŞ BİRLİĞİMİZ GÜÇLENİYOR"

Mayıs ayında Ankara'ya yaptığı resmi ziyaretinin sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "genişletilmiş stratejik ortaklık" bildirisini imzaladıklarına işaret eden Tokayev, "Bugün Kazakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) 4. Toplantısı'nı yaptık. Sonucunda çeşitli alanlarda ikili ilişkileri yeni düzeye taşıyacak belgeler imzaladık. Özellikle askeri alanda iş birliğimiz güçleniyor." ifadesini kullandı.

Tokayev, iki ülkenin yakın ve kardeş devletler olduğunu kaydederek, "Türkiye ile stratejik ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin Kazakistan'ın en büyük 5. ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Tokayev, "Bu yılın 7 ayında ikili ticaret hacmi yüzde 66 büyüyerek 3,5 milyar dolara ulaştı. Biz ikili ticareti 10 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

- "ULUSLARARASI MESELELERDE, İKİ ÜLKENİN TUTUMU YAKIN"

Tokayev, bölgedeki jeopolitik durumun kötüye gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu bağlamda ulaştırma ve lojistik alanında ortak önlemlerin alınması gerektiğini vurguladık. Bu konuda görüşlerimiz aynı. İki ülke de Trans Hazar Uluslararası Koridoru üzerinden taşımacılığı artırmayı istiyor. Bölgede istikrarı korumak için bu stratejik projenin büyük önemi var. Bu yıl 7 ayda bu koridor üzerinden taşınan yük miktarı 2,5 kat artarak 1 milyon tona ulaştı. Bu konuda iki ülke de bu koridoru geliştirmeyi önemsiyor."

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile küresel güncel konuları da görüştüklerini aktararak, "Uluslararası meselelerde iki ülkenin tutumu yakın. Bu çok önemli. Biz uluslararası ve bölgesel düzeyde sıkı iş birliğini devam ettirme konusunda anlaştık. Biz çok taraflı diplomasiyi geliştirmeye büyük önem atfediyoruz. İki ülkenin ortaklığı Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) gibi çok taraflı kurumlar çerçevesinde de istendiği gibi gelişiyor." diye konuştu.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarihi ve manevi değerleri birbirine yakın Kazakistan ile Türkiye'nin kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine sağladığı önemli katkılardan dolayı Kazakistan'ın Birinci Dereceli Dostluk Devlet Nişanı'nı takdim etti.

Nişanı takdim ettikten sonra konuşan Tokayev, "Sizin yapıcı politikanız sayesinde Türkiye'nin dünyadaki prestiji arttı. Tüm uluslararası toplum, ülkenize büyük potansiyele sahip gelişmiş bir devlet olarak saygı gösteriyor. Bizimle ortak köklere bağlı Türkiye, Kazakistan'ın en yakın ve güvenilir stratejik ortağıdır." ifadesini kullandı.