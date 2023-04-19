İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2023 Çarşamba / 29 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4104
  • EURO
    21,2676
  • ALTIN
    1231.96
  • BIST100
    4994.79
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tokayev'den ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirme mesajı
Dünya

Tokayev'den ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirme mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyada ciddi değişimlerin yaşandığını belirterek, “Bu nedenle iç güvenlik, savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi, Kazakistan'ın ve tüm Orta Asya'nın uluslararası arenadaki saygınlığının artırılmasına özel önem verilmelidir.” dedi.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 12:50 - Güncelleme:
Tokayev'den ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirme mesajı
ABONE OL

Tokayev, devletin tüm üst kademeleriyle ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına ilişkin toplantı yaptı.

Kazakistan'ın sosyal ve ekonomi alanlarındaki sorunlarına değinen Tokayev, eski programların mevcut dönemde artık işlevsiz hale geldiğini ve ülke için yeni bir ulusal kalkınma planının geliştirileceğini söyledi.

Kasım Cömert Tokayev, şu anda dünyada ticaret engellerinin arttığını ve devletler arasındaki karşılıklı güvensizliğin büyüdüğünü dile getirerek, "Bu yıl ilk çeyrekte ekonomimiz yüzde 4,9 büyüdü. Rakamlar fena değil ama ek büyüme kaynakları aramalıyız." ifadesini kullandı.

Gıda ürünlerinde hala dışa bağımlı olduklarını kaydeden Tokayev, hükümetin en önemli önceliğinin yerli üretim payını artırmak olduğunu bildirdi.

Tokayev, "sermayesini yurt dışına kaçıranlara" da seslenerek, ülkeye yatırım yapmaları halinde onlara karşı herhangi bir eylem yapılmayacağının sözünü verdi.

Ülkeye yapılan yatırım projesine savcıların eşlik etmesinin doğru bir adım olacağını dile getiren Tokayev, "Böyle bir önlem, yabancı girişimcilerin yatırımlarının güvenliğini garanti edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, dünyada ciddi değişimlerin yaşandığına dikkati çekerek, "Bu nedenle iç güvenlik, savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi, Kazakistan'ın ve tüm Orta Asya'nın uluslararası arenadaki saygınlığının artırılmasına özel önem verilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.