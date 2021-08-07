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Dünya

Tokyo'da banliyö treninde bıçaklı saldırı: 10 yaralı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Setagaya bölgesindeki banliyö treninde bıçaklı saldırıya uğrayan 10 yolcu yaralandı.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 07:17 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 07:17
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Yerel emniyet kaynaklarına göre olay, Tokyo'nun işlek tren hatlarından Odakyu'da meydana geldi.

Kyodo ajansına göre Tsuşima Yusuke (36) isimli kişi, hat üzerinde hareket halindeki trende bıçakla yolculara saldırdı.

Saldırıda, biri ağır 10 kişi yaralandı.

Yolcuların çığlık seslerini duyan kondüktör, 10 vagonlu treni durdurdu.

Tsuşima, istasyondan ayrıldıktan sonra girdiği süpermarkette yakalandı.

Tutuklanan Tsuşima'nın sorgusunda, "Son 6 yıldır mutlu görünen bir kadını öldürmek istemiştim, herhangi biri olabilirdi." dediği ifade edildi. Saldırganın, "Vagonda kaçacak yer olamayacağı için çok daha fazla insanı öldürebilmeyi" planladığı kaydedildi.

Olay sonrası yolcular emniyetli şekilde tahliye edildi ve Odakyu hattının bazı seferleri askıya alındı.

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