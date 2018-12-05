Tokyo’da Cadılar Bayramı operasyonu: 4 tutuklama

Tokyo’da 28 Ekim’de Shibuya bölgesinde düzenlenen geleneksel Cadılar Bayramı kutlamalarında taşkınlık yapan ve caddede ilerleyen bir kamyoneti devirerek maddi hasara yol açan 4 şahıs tutuklandı. Sosyal medyada yayınlanmasıyla büyük tepki toplayan videodan zanlıları tespit eden Japon polisi, videoda yer alan birçok kişiyi tek tek inceleyerek kamyonete yapılan saldırı ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şahsı tutukladı.

Şüphelilerin 'özel mülkiyete kitlesel saldırı' suçlamasıyla tutuklandıkları öğrenildi. 10’dan fazla şahıs hakkında soruşturmanın devam ettiği ifade edilirken, bazı zanlıların suçlarını itiraf ettikleri kaydedildi.