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Tokyo’da Cadılar Bayramı operasyonu: 4 tutuklama

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Cadılar Bayramı kutlamalarında taşkınlık yapan ve bir kamyoneti deviren gruba yönelik soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı.

  • İHA
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Tokyo’da 28 Ekim’de Shibuya bölgesinde düzenlenen geleneksel Cadılar Bayramı kutlamalarında taşkınlık yapan ve caddede ilerleyen bir kamyoneti devirerek maddi hasara yol açan 4 şahıs tutuklandı. Sosyal medyada yayınlanmasıyla büyük tepki toplayan videodan zanlıları tespit eden Japon polisi, videoda yer alan birçok kişiyi tek tek inceleyerek kamyonete yapılan saldırı ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şahsı tutukladı.
 
Şüphelilerin 'özel mülkiyete kitlesel saldırı' suçlamasıyla tutuklandıkları öğrenildi. 10’dan fazla şahıs hakkında soruşturmanın devam ettiği ifade edilirken, bazı zanlıların suçlarını itiraf ettikleri kaydedildi.
 

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